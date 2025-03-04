Доходность гособлигаций США находится у минимумов за три месяца

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций находится вблизи минимумов с начала декабря на опасениях эскалации внешнеторговых разногласий.

Доходность 10-летних US Treasuries к 14:35 по московскому времени поднялась на 0,9 базисного пункта (б.п.), составив 4,168%.

Показатель для 30-летних бумаг повышается на 2,7 б.п., до 4,479%, для 2-летних бондов - снижается на 1,9 б.п., до 3,939%.

Спрос на защитные активы, включая гособлигации США, остается высоким на последних новостях. Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Старший экономист по Северной Америке в Capital Economics Пол Эшуорт полагает, что доходы США от новых пошлин могут достичь почти $300 млрд в год, или 1% ВВП. При этом эксперт отметил, что последствия для экономики будет скорее негативными, если дополнительный доход будет использован для снижения дефицита федерального бюджета, а не будет направлен на стимулирование экономического роста.