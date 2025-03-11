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Трамп поручил поднять пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%

Трамп поручил поднять пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в Соединенные Штаты сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество.

"На основе введенных Онтарио 25-процентных пошлин на "электричество", поступающее в США, я поручил моему министру торговли поднять на 25% - до 50% - пошлины на сталь и алюминий, поступающие в США из Канады", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Трамп отметил, что меры вступят в силу утром 12 марта.

Также американский президент заявил, что Канада должна немедленно отменить свои пошлины в размере от 290% до 350% на различные молочные продукты, направленные против американских фермеров.

Трамп подчеркнул, что если Канада не отменит и другие введенные ею пошлины, то 2 апреля он существенно повысит пошлины на поступающие в США из этой страны автомобили.

В понедельник канадский штат Онтарио объявил о введении 25-процентных пошлин на электричество, поставляемое им в США. Онтарио предоставляет электричество американским штатам Нью-Йорк, Миннесота и Мичиган.

Дональд Трамп Канада США Онтарио
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