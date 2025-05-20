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Минстрой планирует трудоустроить 30 тысяч ветеранов СВО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минстрой планирует трудоустроить 30 тысяч ветеранов СВО в отрасль с помощью платформы "СВОй труд", рассказали в пресс-службе министерства.

"В условиях проведения СВО мы можем получить определенный приток кадров, которые в ближайшей перспективе смогут закрыть "горящие" вакансии в строительной отрасли. Строительными организациями из ХМАО, Санкт-Петербурга и Москвы в пилотном режиме уже отработаны механизмы размещения вакансий и отклика на них", - сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, преставляя платформу "СВОй труд" на совещании под председательством Минстроя.

Он подчеркнул, что с помощью платформы до 2026 года в строительную отрасль и сферу ЖКХ планируется привлечь 30 тысяч ветеранов по наиболее актуальным вакансиям.

Верифицированные застройщики могут опубликовать на платформе свои вакансии, просматривать списки резюме, видеть отклики, а также приглашать на собеседование подходящих кандидатов.

Ирек Файзуллин Минстрой ЖКХ ХМАО Москва Санкт-Петербург СВО
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