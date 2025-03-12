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Brent подорожала до $70,28 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти ускорили рост на торгах в среду.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:53 по московскому времени составила $70,28 за баррель, что на $0,72 (1,04%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,73 (1,1%), до $66,98 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.

Между тем опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа по-прежнему оказывают давление на котировки, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность на рынке.

"Общие настроения на рынке остаются неустойчивыми, несмотря на некоторый отскок котировок", - пишет аналитик IG Йип Джун Ронг. Он ожидает, что инвесторы будут и впредь проявлять сдержанность, так как ситуация с тарифами все еще не прояснилась, а опасения по поводу роста экономики США сохраняются.

Еврокомиссия в среду объявила о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на американский импорт в Евросоюз в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС в США, вступившие в силу с 12 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи решением США обложить импорт стали и алюминия из ЕС пошлиной в размере 25%, отметив, что тарифы вредны для бизнеса и потребителей.

"Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность для экономики. На карту поставлены рабочие места. Цены вырастут. В Европе и в Соединенных Штатах", - заявила она.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта. Ранее СМИ сообщили о том, что украинская сторона согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии.

"Нефтяной рынок, похоже, игнорирует сообщения о согласии Украины на прекращение огня при посредничестве США, - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Пока неясно, как к предложенному соглашению отнесется Россия".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 4,25 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного увеличения - на 2,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду.

Позднее в среду также выйдет отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.

Brent WTI
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