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Киев готов согласиться на предложение США о 30-дневном перемирии на Украине

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону.

"Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии", - пишет агентство.

Оно отмечает, что такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства.

В сообщении подчеркивается, что перемирие может быть продлено, если обе стороны согласятся на это.

Американская и украинская делегации согласились назначить команды переговорщиков и немедленно начать переговоры по завершению конфликта, передает Bloomberg.

США Украина
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