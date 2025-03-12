ЕК ответит на пошлины США на сталь и алюминий из ЕС контрмерами объемом 26 млрд евро

26 млрд евро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о введении "быстрых и соразмерных" контрмер объемом 26 млрд евро на американский импорт в ЕС в ответ на "новые необоснованные тарифы" США на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

"Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными, подрывающими трансатлантическую торговлю и вредными для предприятий и потребителей, что часто приводит к повышению цен", - говорится в заявлении ЕК.

"С сегодняшнего утра Соединенные Штаты применяют пошлину в 25% на импорт стали и алюминия. Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы - это налоги. Они вредны для бизнеса, и еще больше для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность для экономики. На карту поставлены рабочие места. Цены вырастут. В Европе и в Соединенных Штатах", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "Евросоюз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес". Принимаемые меры она считает пропорциональными.

"Поскольку США применяют тарифы на сумму 28 млрд долларов, мы отвечаем контрмерами на сумму 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу тарифов США. Наши контрмеры будут вводиться в два этапа. Начиная с 1 апреля и полностью вступая в силу с 13 апреля", - объяснила председатель ЕК.

"В то же время ЕС по-прежнему готов работать с администрацией США для поиска согласованного решения. Вышеуказанные меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено", - сказано в коммюнике ЕК.