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Еврокомиссия одобрила сделку AMD по покупке ZT Systems за $4,9 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку американской Advanced Micro Devices по покупке поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта ZT Systems за $4,9 млрд, говорится в сообщении регулятора.

ЕК заключила, что транзакция не вызовет проблем с конкуренцией, поскольку "сферы деятельности сторон горизонтально не пересекаются".

ZT Systems, созданная в 1994 году, проектирует и производит серверы и другую инфраструктуру, в которой размещаются и соединяются чипы в гигантских центрах обработки данных, обеспечивающих работу систем искусственного интеллекта.

AMD объявила о ее приобретении августе 2024 года.

Акции AMD теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в четверг.

AMD Еврокомиссия ZT Systems
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