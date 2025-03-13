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ЦБ РФ и Минфин "максимально продвинулись" по вопросу субсидий для IPO

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Идея стимулировать публичные размещения акций через инструмент субсидий, повысив привлекательность выхода на фондовый рынок относительно банковского кредитования, близка к оформлению на нормативном уровне. По теме налоговых льгот для выходящих на рынок эмитентов Банку России и Минфину, напротив, пока договориться не удалось, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"На данном этапе мы максимально продвинулись с нашими коллегами из министерства финансов по вопросу использования субсидий не только для кредитов, но и для публичных размещений. Очень надеюсь, что в относительно ближайшее время соответствующие правительственные документы выйдут в публичное пространство", - сказал Чистюхин в кулуарах Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять дополнительные меры по стимулированию российских акционерных обществ к размещению акций на внутреннем рынке, увязав возможность предоставления таким эмитентам (в том числе с государственным участием) господдержки с их выходом на рынок капитала. Соответствующее поручение президент дал по итогам инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который прошел в начале декабря.

"Меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидий от государства или льготных кредитов с выходом на биржу. Мне кажется, что это вполне справедливо", - подчеркнул тогда в своем выступлении президент.

Что касается предложений ЦБ по предоставлению льгот по налогу на прибыль эмитентам, выходящим на IPO и SPO, пока, по словам Чистюхина, по этому вопросу консенсуса с Минфином достичь не удалось.

"Мы предлагали льготы по налогу на прибыль. Нет, по данному направлению пока нам договориться не удалось", - сказал первый зампред ЦБ.

В качестве мер налогового стимулирования, по словам источников "Интерфакса", ЦБ предлагал рассмотреть три варианта снижения налога на прибыль для выходящих на биржу компаний. Все они предполагали привязку льготы к размеру free float эмитента в комбинации с другими показателями.

Владимир Путин Владимир Чистюхин ЦБ РФ Банк России Минфин РФ
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