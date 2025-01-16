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Путин поручил принять допстимулы для размещений акций, увязав господдержку с выходом на рынок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять дополнительные меры по стимулированию российских акционерных обществ к размещению акций на внутреннем рынке, увязав возможность предоставления таким эмитентам (в том числе с государственным участием) господдержки с их выходом на рынок капитала. Соответствующее поручение президент дал по итогам инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который прошел в Москве в начале декабря. Утвержденный перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.

Также правительству и ЦБ поручено принять дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, в том числе в рамках программ по поддержке приоритетных для развития российской экономики проектов и направлений деятельности. Еще одно поручение - принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских АО, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности эмитентов, размещающих акции на российском финансовом рынке.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Власти РФ будут поддерживать выход компаний на биржу, заявил президент РФ, выступая в декабре на форуме "Россия зовет!", подчеркнув необходимость разработки стимулирующих мер для эмитентов, чтобы увеличить объемы размещений.

"Отмечу, что только в текущем году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций. Эмитенты смогли привлечь 102 миллиарда рублей. Результат вполне удовлетворительный, хороший, но в масштабах всей страны - небольшой. Повторю, российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменений нашей экономики. Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. В том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний. Напомню в этой связи, что поручения на этот счет уже давались, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям", - заявил тогда Путин.

"На что еще хотел бы обратить внимание. Сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании. Тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены до сих пор. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидий от государства или льготных кредитов с выходом на биржу. Мне кажется, что это вполне справедливо", - подчеркнул в своем выступлении президент.

В конце декабря на совещании по экономическим вопросам Путин предложил "предметно обратиться к вопросу" увязки льготного финансирования для крупных компаний с их выходом на биржу.

Владимир Путин ЦБ РФ
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