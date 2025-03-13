Эксперт отметил резкий спад экспорта сахара из России из-за укрепления рубля

Ситуацию с мелассой он назвал "вообще катастрофической"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Экспорт российского сахара из-за укрепления рубля практически остановился, в новый сезон (начнется в августе 2025 года) Россия может войти с избытком сахара, прогнозирует директор портала Sugar.ru Вадим Гомоз.

"При курсе в 85 рублей за доллар наш сахар, направляемый в страны ближнего зарубежья, становится абсолютно неконкурентоспособным. В марте экспорт практически отсутствует. Какие-то контракты, которые были заключены в начале февраля, еще исполняются, но новых контрактов не будет", - заявил он на конференции "Российское растениеводство. Весна-2025".

По его словам, в начале текущего сезона на рынке было 800-900 "лишних" тысяч тонн сахара. "На данный момент вывезли порядка 650 тысяч тонн. Надо вывезти еще 250 тысяч тонн, чтобы рынок пришел в равновесное состояние и компании могли нормально зарабатывать. Но при таком курсе рубля вывезти такое количество сахара точно не сможем. Не исключено, что войдем в следующий сезон с избытком сахара на рынке", - сказал он.

Гомоз также сообщил, что есть трудности и с экспортом такой продукции переработки сахарной свеклы, как свекловичный жом и меласса. "Свекловичный жом у нас раньше покупала Европа, сейчас перестала покупать. Можем его продавать в Китай, но возить его из европейской части России - дорогое удовольствие", - сказал он.

Ситуацию с мелассой он назвал "вообще катастрофической" "Продавать ее в таких объемах, как у нас производится, не можем, цена упала в ноль. Бывают моменты, когда компании сами доплачивают за вывоз мелассы с завода, ее уже некуда складировать", - сказал эксперт.

По его прогнозу, по итогам текущего сезона производство сахара в оссии составит 6,25-6,3 млн тонн. "Если доллар опять будет стоить около 100 рублей, то мы вывезем излишки в конце сезона и вступим в август фактически с нормальным состоянием запасов. Тогда есть шанс, что в следующем году цена на сахар будет выше, и компании смогут заработать. Если доллар останется на уровне 85 рублей, то проблема с излишками будет переложена с этого сезона на следующий", - заявил он.

Гомоз не стал делать прогноз производства сахара в новом сезоне, отметив, что "влаги в почве мало, а для выращивания сахарной свеклы один из главных компонентов - это вода". "Разумно предположить "вилку" в 6-7 млн тонн, но первые прикидки все-таки можно будет делать по результатам посевной кампании", - заключил он.