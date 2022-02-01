Издатели отметили резкий рост продаж в России книг по эзотерике

Сильнее всего читателей интересуют практически аспекты - определение кармических задач, поиск ресурса, работа с подсознанием

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В издательской группе "Эксмо-АСТ" отметили резкий рост продаж в России эзотерической литературы и спад интереса к литературе религиозной, пишет "Коммерсантъ".

В 2021 году продажи эзотерических книг выросли более чем на 53%, до 400 млн рублей, в 2020 году рост продаж в этой категории составлял только 13%.

В издательской группе к эзотерике относят книги о гаданиях, предсказаниях, различных эзотерических учениях. Как уточнила изданию начальник отдела религии и эзотерики "Эксмо" Мария Виноградова, покупателей больше интересует не теория, а практические навыки, например, практики медитаций, работа с подсознанием и осознанностью, понимание кармических задач и поиск ресурса, позитивное мышление.

Розничные продажи религиозных книг, выпущенных "Эксмо", в прошлом году сократились на 30%, в 2020 году падение составило только 14%.

"Альпина Паблишер" не издает книги, "которые не базируются на научной парадигме картины мира", но продажи литературы о психологии и позитивном мышлении в 2021 году выросли на 46%, сказал газете главный редактор издания Сергей Турко. Представитель "Азбуки-Аттикус" отметил, что продажи книг об осознанности часто взлетают после того, как их упоминают известные блогеры.

В онлайн-ритейлере Wildberries также отметили рост продаж бумажных книг по эзотерике: в 2021 году в топ-10 по популярности вошла "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике" Константина Лево, а спрос на карты Таро вырос на 486%. В Ozon штучные продажи книг по эзотерике выросли на 20%.

Тенденцию подтверждают магазины электронных книг. Например, в "Литресе" продажи эзотерических книг выросли более чем на 12% в 2021 году по отношению к 2020 году и почти на 40% — к 2019 году.

Ряд опрошенных "Коммерсантом" экспертов связали интерес к эзотерики с пандемией. Внимание к эзотерическим книгам "объяснимо возрастает в непростые времена", отметил представитель "Читай-города". В "Литресе" предполагают, что всплеск интереса к эзотерики может быть связан с ускорением цифровизации: в сервисе, в XVIII веке в Англии на фоне научно-технического прогресса возник и обрел популярность жанр мистического готического романа.