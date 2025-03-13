Зампред ЦБ Заботкин ожидает на мартовском заседании доводы и за, и против повышения ставки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал: будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, поступившие с февральского заседания данные значимо картину не меняют, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума финансового рынка, организованного АКРА.

"Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайшем заседании будет оценивать целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе, потому что на самом деле времени немного прошло", - ответил он на вопрос будет ли "на столе" заседания совета директоров в марте вариант снижения ставки, или только варианты ее сохранения и повышения.

"Насколько активной будет дискуссия по различным альтернативам, будет зависеть от участников обсуждения", - добавил зампред.

По его мнению, на мартовском заседании, вероятно, будут озвучены аргументы за и против повышения ставки.

Банк России в феврале, сохранив ключевую ставку на уровне 21%, заявил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 21 марта.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе. Годовая инфляция в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

"Конечно, данные за отдельно взятый месяц не дают основания говорить о тренде. На основании февральских данных я бы не делал утверждений по поводу значительного устойчивого снижения инфляции", - сказал Заботкин. Текущие темпы роста цен в феврале были ниже, чем в январе, а в январе они были ниже, чем в декабре, но они по-прежнему гораздо выше, чем целевой уровень 4% в годовом выражении, добавил он.

"Мы считаем, что к концу этого - началу следующего года текущие темпы роста цен вернутся к 4% в сезонно сглаженном годовом выражении", - напомнил зампред.