Daimler Truck в IV квартале увеличил скорректированную EBIT на 51%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в четвертом квартале и в 2023 году в целом зафиксировал рост выручки и скорректированного показателя EBIT, а также повысил дивиденды.

Как сообщается в отчетности Daimler Truck, квартальная выручка повысилась на 1,2% по сравнению с октябрем-декабрем предыдущего года и составила 14,95 млрд евро.

Скорректированная EBIT подскочила в полтора раза до 1,56 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный VisibleAlpha, предусматривал эти показатели на уровне 15,01 млрд евро и 1,41 млрд евро соответственно.

Продажи машин сократились до 140,132 тыс. со 155,072 тыс.

По итогам всего 2023 года выручка компании увеличилась на 10% до 55,89 млрд евро, чистая прибыль – на 44% до 3,97 млрд евро, скорректированная EBIT – на 39% до 5,5 млрд евро. Поставки увеличились на 1% до 526,053 тыс. машин.

Компания в 2024 году ожидает получить выручку и скорректированную EBIT на уровне прошлого года, а также рассчитывает на небольшое повышение свободного денежного потока в промышленном подразделении.

Объемы продаж, как ожидается, составят 490-510 тыс. машин.

Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,9 евро на акцию по сравнению с 1,3 евро годом ранее. Это вторые дивидендные выплаты в истории компании, которая стала самостоятельной в декабре 2021 года.

Котировки акций Daimler Truck в ходе торгов в пятницу подскочили на 14,3% и обновили исторический максимум. С начала года капитализация компании выросла на четверть, до 30,8 млрд евро.