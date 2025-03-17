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Годовая чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО выросла в 2,7 раза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы компаний "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по МСФО выросла в 2024 году в 2,7 раза, до 28,1 млрд рублей против 10,5 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка ТМХ увеличилась на 22,6% (или в 1,2 раза), до 504,7 млрд рублей.

Валовая прибыль в 2024 году поднялась в 1,5 раза и составила 92,7 млрд рублей, операционная прибыль составила 52,9 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2023 года.

В феврале 2025 года была совершена сделка по продаже акций одной из дочерних компаний в адрес третьей стороны. Подробности компания не раскрывает.

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.

ТМХ Трансмашхолдинг
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