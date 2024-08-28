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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

"Трансмашхолдинг" увеличил полугодовую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 11,299 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка ТМХ выросла в 1,4 раза, до 226,249 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась в 2,5 раза и составила 46,6 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

Трансмашхолдинг ТМХ
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