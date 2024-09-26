"Трансмашхолдинг" в I полугодии увеличил EBITDA по МСФО в 3,3 раза

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - EBITDA крупнейшего в России производителя подвижного состава для рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по МСФО выросла в I полугодии 2024 г. в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37,7 млрд руб., сообщается в отчете эмитента.

Рентабельность по EBITDA за 6 месяцев 2024 г. составила 16,69% против 7,13% годом ранее.

Чистый долг компании снизился на 0,8%, до 131,8 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,8.

Как сообщалось, чистая прибыль ТМХ по МСФО выросла в I полугодии в 2,7 раза и составила 11,3 млрд руб., выручка увеличилась в 1,4 раза, до 226,2 млрд руб.

По данным отчета, выручка от продажи локомотивов за 6 месяцев 2024 г. составила 79,3 млрд руб. (рост в 1,7 раза к I полугодию 2023 г.), от продажи двигателей - 4,1 млрд руб. (рост в 1,9 раза), от продажи прочего подвижного состава (кроме вагонов метро) - 59,6 млрд руб. (рост в 1,8 раза), от продажи вагонов метро - 24,8 млрд руб. (+11,2%), от продажи запчастей и оборудования - 5,8 млрд руб. (снижение в 2 раза), от продажи литейной продукции - 2,8 млрд руб. (+7,7%), за ремонтные работы вне гарантийного обслуживания - 25,8 млрд руб. (рост в 1,5 раза)

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.