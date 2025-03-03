ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Страны-участницы коалиции ОПЕК+, объявившие ранее о добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля, как и планировалось ранее, говорится в сообщении ОПЕК.

Соответствующее решение представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана приняли 3 марта в ходе конференц-колла, на котором были оценены текущее состояние рынка и его перспективы.

"С учетом здорового состояния рынка и прогнозов по его позитивным перспективам, они (участники встречи - ИФ) подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, приступить к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн б/с с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что политика альянса в отношении наращивания добычи остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Страны, превышавшие разрешенные уровни добычи в период действия добровольных сокращений (Ирак, Казахстан и Россия - ИФ), должны будут компенсировать объемы нефти, произведенные сверх установленных квот. По графику такие участники ОПЕК+ должны сделать это до июня 2026 года, однако они "согласились исполнить свои планы в первые месяцы действия компенсационного периода".

Обновленные графики компенсаций "нарушители" должны представить в секретариат ОПЕК до 17 марта, они будут размещены на сайте организации.

В свою очередь, Объединенные Арабские Эмираты с апреля также начнут увеличивать добычу в связи с повышением разрешенной квоты на 300 тыс. б/с. Оно будет постепенным - параллельно графику сворачивания добровольных сокращений.

По расчетам "Интерфакса", с учетом действующих графиков, в том числе компенсационных для "нарушителей" соглашения, в апреле добыча ОПЕК+ увеличится на 141 тыс. б/с, до 35,594 млн б/с.

