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Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Курс турецкой лиры к доллару США в среду упал более чем на 10%, обновив рекордный минимум, на информации о задержании мэра Стамбула - оппозиционного политика Экрема Имамоглу.

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Пара доллар/лира по данным на 10:55 мск торгуется на уровне 40,5542 лиры по сравнению с 36,6875 лиры на закрытие предыдущей сессии.

Фондовый индекс Borsa Istanbul 100 обвалился на 6,9% в начале сессии, в связи с чем торги акциями были приостановлены. После их возобновления снижение индекса составляет 4,6%.

Доходность 10-летних гособлигаций Турции взлетела на 175 базисных пунктов - до 29,94%, максимума в этом году.

Как сообщают турецкие СМИ, Имамоглу, занимавший пост мэра Стамбула с 2019 года, был задержан в рамках антикоррупционного расследования.

Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции в 2027 году, пишет Bloomberg. Ранее на этой неделе Стамбульский университет аннулировал диплом о высшем образовании Имамоглу, при том, что кандидатом в президенты Турции может стать только человек с высшим образованием.

В воскресенье планировалось выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты от Республиканской народной партии Турции, отмечает агентство.

Турция Стамбул
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