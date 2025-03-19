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Мэр Стамбула и еще 100 человек задержаны по подозрению в коррупции

Мэр Стамбула и еще 100 человек задержаны по подозрению в коррупции
Экрем Имамоглу
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Стражи порядка Турции в среду задержали мэра Стамбула - оппозиционера Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования, сообщает издание Hürriyet.

Газета отмечает, что сотрудники полиции рано утром прибыли к дому Имамоглу, провели обыск, а затем сопроводили мэра в отделение полиции.

Помимо него, в ходе операции задержали еще около 100 человек.

В прокуратуре указали, что инициировали данное расследование после того, как обнаружили случаи "незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами". "Улики указывают на нечестную прибыль, отмывание денег и скрытые каналы перемещения денежных средств", - сказал представитель турецкой прокуратуры в эфире телеканала CNN Turk.

Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года.

Стамбул Турция
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