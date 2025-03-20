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В Турции после задержания мэра Стамбула под стражу взяли 37 человек из-за постов в соцсетях

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Стражи порядка Турции задержали 37 человек, подозреваемых в "провокационных публикациях, разжигающих преступность и ненависть", сообщают в четверг ближневосточные СМИ со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

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По его словам, правоохранительные органы выявили 261 аккаунт в соцсетях, 62 из которых "базируются за рубежом", распространивший, по мнению властей, провокационный контент после задержания мэра Стамбула - оппозиционера Экрема Имамоглу.

Накануне Имамоглу был задержан в рамках антикоррупционного расследования.

В прокуратуре указали, что обнаружили случаи "незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами". "Улики указывают на нечестную прибыль, отмывание денег и скрытые каналы перемещения денежных средств", - сказал представитель турецкой прокуратуры в эфире телеканала CNN Turk.

Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года.

Турция Стамбул Экрем Имамоглу
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