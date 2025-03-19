Vitol купит доли в нефтегазовых активах Eni в Кот-д'Ивуаре и Конго за $1,65 млрд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Vitol Group покупает у итальянской Eni SpA доли в нефтегазовых активах в Кот-д'Ивуаре и Конго за $1,65 млрд, сообщила Eni.

Vitol приобретет доли как в проектах, которые уже ведут добычу нефти и газа, так и в блоках, находящихся на стадии разведки, оценки и разработки. В частности, Vitol получит 30%-ную долю в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре, в котором Eni принадлежит 77,25%, и 25% в проекте Congo LNG в Конго, в котором Eni владеет 65%.

"Eni и Vitol уже являются партнерами в двух проектах в Гане, и новое соглашение укрепляет сотрудничество компаний в Западной Африке", - говорится в пресс-релизе.

Стороны стремятся закрыть сделку как можно быстрее, это будет зависеть от получения необходимых разрешений от регуляторов.