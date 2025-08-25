Поиск

Республика Конго планирует к 2030 году увеличить добычу нефти в 1,8 раза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Республика Конго к 2030 году планирует увеличить добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает конголезское информационное агентство со ссылкой на министра углеводородов страны Бруно Жана Ришара Итуа.

По его информации, совокупная добыча нефти с 1 января по 31 июля 2025 года достигла 56,9 млн баррелей, или 268 тысяч б/с, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр отметил недавний вклад французской TotalEnergies, которая открыла четыре нефтяных месторождения, а также англо-французской Perenco, планирующей достичь производства 200 тысяч б/с к 2030 году.

Помимо этого, он сообщил, что конголезская нефтеперерабатывающая компания CORAF в Пуэнт-Нуар покрывает лишь 65% текущего спроса, а 35% приходится на импорт.

По данным ОПЕК, Конго, которая является участником организации, в июле добывала 263 тысячи б/с при квоте в 277 тысяч б/с, в июне - 258 тысяч б/с.

На начало 2024 года U.S. Energy Information Administration оценивала доказанные запасы нефти в стране в 1,8 млрд барр., газа - в 10 трлн куб. футов.

Среди российских компаний в Конго представлен "ЛУКОЙЛ", который вместе с итальянской Eni работает на лицензионном участке Marine XII на континентальном шельфе республики. В феврале 2024 года Конго вошло в лигу стран-экспортеров СПГ, начав с Marine XII поставки газа на первый в стране FLNG Tango. В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы контрактного участка, а общая производительность СПГ к концу 2025 года должна достичь 3 млн тонн в год. Также республика предлагает "ЛУКОЙЛу" участие еще в одном газовом проекте - Marine VI. Кроме того, Россия планирует сотрудничество с Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо.

