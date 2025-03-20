В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доля строительных материалов в итоговой цене квадратного метра в новостройках снижается уже не первый год, выяснили эксперты НО "Союзцемент".

"(...) С 2014 по 2023 годы доля стоимости материальных затрат (включая стоимость материалов, деталей, конструкций) в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России снизилась с 45% до 27%. Сегодня она продолжает сокращаться", - сказала исполнительный директор НО "Союзцемент" Дарья Мартынкина.

По ее словам, вместе с этим растут затраты производителей цемента. Сегодня производители не могут влиять более чем на 40% своих затрат. Около 15% в себестоимости производства и реализации цемента - это траты на топливо, 8% - на электроэнергию, 10% - на сырье, 13% - на ремонт, 17% - на оплату труда и страховые взносы, 3% - на тару. Еще 14% трат связаны с общехозяйственными расходами, амортизацией, услугами сбытовых компаний, 8% - это иные траты. На транспорт приходится 12% затрат.

В компании уточнили, что рост тарифов негативно сказывается на деятельности производителей цемента: замедляются обороты вагонов, а это увеличивает конечную стоимость продукта.

Кроме того, в будущем возможно давление иностранных компаний на российский рынок.

"Импорт цемента вырастет, экспортные поставки отечественных заводов сократятся. Для российских предприятий, в среднем загруженных за последние десять лет не более чем на 61%, это будет иметь крайне негативные последствия", - добавила Мартынкина.