Замглавы Минстроя Стасишин усомнился в потенциале снижения цен на жилье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сомневается в потенциале снижения цен на жилье.

"Если посмотреть по ценам на квадратный метр, то себестоимость кратно увеличилась. (...) С нашей точки зрения, если смотреть по нескольким застройщикам Москвы, (...) там, конечно, есть потенциал. Если смотреть по стране, реальная доходность по проектам после раскрытия эскроу, налогов и всех вещей, она не превышает 10%-12% сегодня у застройщиков. Если кто-то знает застройщиков в регионе, кто завышает сегодня цену и зарабатывает 30-50%, покажите нам, мы хотим посмотреть, кто у них покупает", - сказал он в Госдуме.

Он добавил, что по региональному портфелю в структуре себестоимости инвестиционного строительства обслуживание проектного финансирования выросло с 6-7% в некоторых случаях уже до 30%. Это самые большие затраты у застройщиков, пояснил замминистра. Строительные материалы за последний год подорожали в среднем примерно на 15%.

В феврале эксперты "Домклик" и Центра финансовой аналитики Сбербанка сообщали, что стабилизация цен на новостройки в России на фоне стагнации спроса может говорить о номинальном снижении цен.

"Скорость продаж строящегося жилья шестой месяц подряд ниже 2%. На фоне стагнации спроса застройщики уже не могут компенсировать ценами рост своих расходов и, возможно, скоро мы увидим снижение стоимости первичного жилья и в номинальном выражении", - отмечали эксперты.