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Норвегия в июне сократила добычу газа на 15,5% г/г

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в июне составила 8,77 млрд кубометров, что на 15,5% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным расчетам Норвежского офшорного директората (NOD).

В мае, по пересмотренным данным, объем производства составлял 9,27 млрд кубометров, то есть за месяц он снизился на 5,4%. NOD прогнозировал добычу в июне на уровне 8,508 млрд кубометров.

Норвегия в прошлом месяце сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов) на 5,9% в годовом выражении - до 1,854 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с маем она уменьшилась на 5,8%.

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,675 млн б/с, что на 3% ниже показателя за июнь 2024 года и на 6,5% меньше майского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,624 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом полугодии, по предварительным данным, составил около 116,3 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 50,5 млн кубометров пришлось на нефть и 60 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 6,8 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил NOD.

Норвегия NOD
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