"Т-Технологии" сейчас не планируют SPO для пополнения капитала

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Т-Технологии" не рассматривают сейчас возможность привлечения дополнительного капитала на рынке, но будут следить за конъюнктурой, сообщил на конференц-звонке президент группы Станислав Близнюк.

"Относительно того, будем ли мы заниматься привлечением дополнительного капитала, сейчас такого вопроса на повестке (дня - ИФ) нет", - сказал глава "Т-Технологий".

Он подчеркнул, что нормативы группы находятся на комфортном уровне. Группа также готова к запланированному увеличению регуляторных надбавок по капиталу. "Мы ко всему к этому готовы, чувствуем себя уверенно", - отметил Близнюк.

"В моменте у нас такой какой-то потребности (в привлечении дополнительного капитала - ИФ) нет. Если откроется какое-то окошко, будет хорошая цена, мы, безусловно, будем рассматривать, но на столе сейчас этой дискуссии нет", - сказал он.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.