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Nike сократила квартальную прибыль на треть, а выручку - на 9%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, и оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 28 февраля, чистая прибыль компании составила $794 млн, или 54 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,17 млрд, или 77 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка снизилась на 9% и составила $11,3 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль в размере 30 центов на акцию при выручке в $11 млрд.

Продажи продукции бренда Nike снизились на 9%, принадлежащей ей Converse - упали на 18%.

Выручка компании в Северной Америке понизилась на 4%, до $4,86 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка показатель упал на 10%, до $2,81 млрд, в Большом Китае (КНР, Гонконг, Макао и Тайвань) - на 17%, до $1,73 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 11%, до $1,47 млрд.

Валовая маржа Nike в третьем финквартале опустилась на 330 базисных пунктов - до 41,5%. Коммерческие и административные расходы сократились на 8%, до $4,9 млрд.

Компания прекратила давать годовой прогноз осенью прошлого года. В текущем финквартале она ожидает сокращения выручки более чем на 10% и снижения валовой маржи на 4-5 процентных пунктов.

В третьем финквартале Nike вернула акционерам около $1,1 млрд, в том числе $594 млн в виде дивидендов и $499 млн за счет обратного выкупа акций.

Nike США
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