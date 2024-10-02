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Nike сократила выручку на 10% в I финквартале и отозвала годовой прогноз

Nike сократила выручку на 10% в I финквартале и отозвала годовой прогноз
Фото: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль на 28% и уменьшил выручку на 10% в первом финансовом квартале, причем чистая прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила $1,05 млрд по сравнению с $1,45 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до 70 центов с 94 центов.

Квартальная выручка компании сократилась до $11,59 млрд с $12,94 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Nike на уровне 52 центов на акцию при выручке в $11,64 млрд.

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Главный финансовый директор Мэтью Френд заявил, что компания отзывает долгосрочный прогноз и до конца текущего фингода будет давать только прогнозы на квартал. Во втором финквартале ожидается сокращение выручки на 8-10%.

Валовая маржа в прошлом квартале увеличилась до 45,4% с 44,2% годом ранее благодаря снижению затрат на производство, складские и логистические услуги, а также повышению цен.

Выручка Nike в Северной Америке снизилась на 11%, составив $4,83 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка показатель упал на 13%, до $3,14 млрд, в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) - на 4%, до $1,67 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 7%, до $1,46 млрд. Продажи бренда Converse уменьшились на 15%, до $501 млн.

По итогам первого финквартала Nike вернула акционерам в общей сложности $1,8 млрд, в том числе $558 млн в виде дивидендов и $1,2 млрд за счет обратного выкупа акций.

Как сообщалось, гендиректор Джон Донахью покинет свой пост 13 октября, его сменит Эллиотт Хилл. Хилл проработал в компании более 30 лет, в том числе руководил её маркетинговыми операциями перед уходом в 2020 году.

Акции Nike подешевели на 5,9% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 17,9%, до $132,55 млрд.

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