ВЭБ выделит до 34 млрд рублей для проекта ВСМ Москва-Петербург

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ" планирует выделить кредит на сумму не более 33,915 млрд рублей для проекта создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ВЭБа.

Наблюдательный совет "ВЭБ.РФ" одобрил условия участия корпорации в финансировании строительства завода для серийного производства высокоскоростного подвижного состава для ВСМ, которое ведется на площадке АО "Уральские локомотивы" (Свердловская область, входит в холдинг "Синара-Транспортные машины").

Отмечается, что общий бюджет проекта составляет около 43 млрд рублей, необходимая сумма кредитных средств "ВЭБ.РФ" - не более 33,915 млрд рублей, срок кредитования - до 14,5 лет. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма "Кластерная инвестиционная платформа".

"В рамках проекта создания сети ВСМ Москва - Санкт-Петербург "ВЭБ.РФ" поддерживает создание производственных мощностей для выпуска подвижного состава и исполнение договоров поставки его перевозчику. ВЭБ уже предоставил 34 млрд рублей гарантий в рамках проекта, в ближайшее время предоставит гарантию еще на 18 млрд рублей", - прокомментировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Также для финансирования опережающей закупки оборудования для нового завода предоставлены займы Фонда развития промышленности.

Сейчас "Уральские локомотивы" ведут модернизацию своей площадки для создания производства высокоскоростных поездов, компания оценивала стоимость работ в 44 млрд рублей. Завершить строительство дополнительных технологических цехов планируется в 2026 году, с их запуском станет возможным одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

Запустить производство высокоскоростных поездов планируется в конце 2027 года, начало серийного выпуска намечено на март 2028 года.

Завод "Уральские локомотивы" создан в 2010 году в Верхней Пышме как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для РЖД. К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный скоростной поезд "Финист". Он способен развивать скорость до 160 км в час, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

Проект высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург предполагает строительство дороги протяженностью 679 км и разработку высокоскоростного подвижного состава. Реализация проекта подразумевает создание нового для страны технологического направления в железнодорожном сегменте, в частности, появление специализированного сегмента машиностроения для производства высокоскоростных подвижных составов. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.