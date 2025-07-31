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Путин поручил до конца марта 2026 г. сформировать модель развития сети ВСМ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "Российские железные дороги" к 31 марта 2026 г. сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) России, содержащую, в том числе конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта по созданию ВСМ.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 2 июля, опубликован на сайте Кремля.

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Вместе с тем, правительству и РЖД до 15 сентября текущего года поручено обеспечить завершение проектирования всех этапов строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург, исходя из необходимости получения положительного заключения Главгосэкспертизы на проектную документацию и оценки достоверности сметной стоимости по всем этапам строительства, а также представить предложения по оптимизации строительных процедур по этому проекту.

Кроме того, правительству и Сбербанку к 1 октября 2025 г. необходимо проработать вопрос использования в первоочередном порядке предоставляемых для строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 300 млрд руб. для финансирования этого проекта с целью минимизации процентной нагрузки для концессионера.

Как сообщалось, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ) и Совкомбанк в мае получили субординированные депозиты из ФНБ на общую сумму 300 млрд руб. для финансирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Распоряжение правительства РФ, необходимое для предоставления банкам 300 млрд руб. из ФНБ на строительство этого проекта, было подписано в конце апреля. Срок размещения средств - до 25 декабря 2049 года.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск ветки предполагается в 2028 г. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн руб.

В перспективе сеть высокоскоростных магистралей планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.

ВСМ Москва-Петербург Владимир Путин РЖД
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