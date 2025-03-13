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ВТБ в марте-апреле планирует привлечь суборд из ФНБ на 93 млрд руб. в рамках финансирования ВСМ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в марте-апреле планирует привлечь субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Мы собираемся получить 93 млрд рублей", - сказал он.

Ставка по суборду составит 1% с момента инвестирования средств в проект. "И вся экономика передается в проект – это условие Минфина, то есть банк ничего себе не оставляет, никакой маржи", - добавил Пьянов.

"Мы очень хотели бы получить (суборд - ИФ) до конца марта, но если это будет начало апреля, тоже не страшно", - сказал первый зампред ВТБ.

По его оценке, привлечение суборда позволит ВТБ увеличить достаточность капитала в пределах 0,4 процентного пункта.

В начале марта замминистра финансов РФ Владимир Колычев говорил, что почти все банки - участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ.

"Там много банков, которые входят в синдикат по проекту. И им всем предоставлена такая возможность. Воспользуются они ею или нет, это их выбор", - заявил Колычев.

Госбанки в конце декабря 2024 года сообщили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта – строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании "ВСМ Две Столицы", выступающей концессионером по проекту, договор синдицированного кредита был заключен со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и Совкомбанком. Обязательства по договору будут погашаться в период с 2029 года по 2045 год, процентная ставка по кредиту установлена на уровне ключевой ставки плюс 3 процентных пункта.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что из ФНБ в 2025 году планируется выделить 300 млрд рублей на финансирование ВСМ "Москва - Санкт-Петербург".

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

ВТБ ФНБ ВСМ
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