В Rio Tinto заявили о "сильном желании" увеличивать инвестиции в США

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Rio Tinto хотела бы увеличить инвестиции в США, особенно в производство меди, заявила руководитель медного бизнеса компании Кэти Джексон, отвечая на вопрос The Wall Street Journal.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых, упрощающий процессы выдачи разрешений и повышающий государственное финансирование проектов по добыче.

"У нас есть сильное желание вкладывать больше в США, особенно в медную отрасль, - сообщила Джексон. - Очевидно, что при администрации Трампа растет понимание важности внутренних ресурсов меди и других критически важных материалов в США для поддержки производства и энергетического будущего страны".

Rio Tinto является основным владельцем и оператором медного проекта Resolution в штате Аризона, который, по оценкам компании, может обеспечить четверть текущего спроса США на этот металл.

Кроме того, компания управляет медным проектом Kennecott в штате Юта, где в 2023 году она завершила масштабную реконструкцию своего предприятия по производству меди.