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Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых в США

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности, пишет Financial Times.

Для этого Трамп использовал чрезвычайные полномочия, которыми главы государства обладает по Закону о военном производстве (Defense Production Act, DPA), принятому в 1950 году при президенте Гарри Трумэне. Закон предусматривает мобилизацию правительственных ресурсов для увеличения поставок ресурсов, признанных критически важными для национальной безопасности. Это включает ускорение выдачи разрешений на добычу и кредитов на финансирование проектов по наращиванию производства.

Выступая в Белом доме в четверг, Трамп заявил, что его указ приведет "к резкому увеличению производства критически важных минеральных ресурсов, включая редкоземельные металлы".

Целью такого решения является сокращение зависимости от импорта ресурсов из Китая. По данным правительства, США зависят от импорта как минимум 15 видов полезных ископаемых, при этом 70% редкоземельных металлов закупается в КНР. Также Соединенные Штаты являются крупным импортером меди и алюминия.

Трамп ранее неоднократно ссылался на закон DPA, в том числе в разгар пандемии коронавируса для экстренного увеличения производства индивидуальных средств защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, отмечает FT. Также эту норму законодательства использовал Джо Байден для решения проблемы дефицита детских молочных смесей и наращивания добычи природных ресурсов, необходимых для развития "зеленой" энергетики.

Джо Байден Дональд Трамп Китая США
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