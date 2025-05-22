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Глава Rio Tinto Якоб Стаусхольм уходит в отставку

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto Якоб Стаусхольм объявил о намерении уйти в отставку позднее в текущем году.

Как говорится в пресс-релизе Rio Tinto, он останется CEO и членом совета директоров компании до тех пор, пока совет директоров не найдет ему преемника.

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СМИ пишут, что основными претендентами на то, чтобы возглавить компанию, являются главный коммерческий директор Болд Баатар и глава железорудного подразделения Саймон Тротт.

Стаусхольм возглавляет Rio Tinto с 2021 года, до этого он работал в компании главным финансовым директором.

Акции Rio Tinto в Сиднее в четверг подешевели на 0,6%, в Лондоне котировки снижаются на 0,2%.

Rio Tinto Якоб Стаусхольм Саймон Тротт Болд Баатар
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