Глава Rio Tinto Якоб Стаусхольм уходит в отставку

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto Якоб Стаусхольм объявил о намерении уйти в отставку позднее в текущем году.

Как говорится в пресс-релизе Rio Tinto, он останется CEO и членом совета директоров компании до тех пор, пока совет директоров не найдет ему преемника.

СМИ пишут, что основными претендентами на то, чтобы возглавить компанию, являются главный коммерческий директор Болд Баатар и глава железорудного подразделения Саймон Тротт.

Стаусхольм возглавляет Rio Tinto с 2021 года, до этого он работал в компании главным финансовым директором.

Акции Rio Tinto в Сиднее в четверг подешевели на 0,6%, в Лондоне котировки снижаются на 0,2%.