Глава ФРБ Атланты ждет лишь одного снижения ставки ФРС в этом году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ожидает лишь одного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2025 году в условиях торговых пошлин, которые, по его мнению, будут препятствовать ослаблению инфляции в США.

Ранее Бостик заявлял, что ждет двух снижений ставки в этом году.

"Я изменил свое мнение, поскольку полагаю, что инфляция будет неровной, и мы не увидим ее уверенного и четкого движения к целевому показателю ФРС в 2%, - сказал Бостик в интервью Bloomberg TV в понедельник. - Поскольку этот процесс затягивается, я думаю, что и корректировка денежно-кредитной политики должна быть отложена".

По его словам, введение пошлин на импорт администрацией президента США Дональда Трампа создает риск усиления инфляции, в то время как частые изменения политики затрудняют экономическое прогнозирование.

"Учитывая то, как быстро меняется политика от недели к неделе, от месяца к месяцу, мне было бы сложно с уверенностью принимать в расчет какие-либо вещи до тех пор, пока мы не увидим их фактического внедрения", - сказал Бостик.

Согласно прогнозу главы ФРБ Атланты, инфляция в США вернется к целевому показателю ФРС в начале 2027 года.

Федрезерв ожидает инфляцию на уровне 2,7% в текущем году, 2,2% - в 2026 году и 2% в 2027 году.

Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам мартовского заседания, предполагает, что ставка ФРС опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.