Трамп обещает ввести пошлины в 25% для стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

"Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Вашингтон идет на этот шаг по ряду причин, в том числе из-за того, что Венесуэла отправляет в США под видом иммигрантов "десятки тысяч преступников".