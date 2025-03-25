Росдорбанк установил цену размещения допэмиссии в 156 руб./акция

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Росдорбанка установил цену размещения акций допэмиссии в размере 156 рублей за бумагу, сообщил банк на ленте раскрытия.

Цена для инвесторов, имеющих преимущественное право, составляет 150 рублей за бумагу.

Исходя из цены размещения, объем привлечения может составить от 540 млн до 561,6 млн рублей. Эти средства банк планирует использовать для расширения участия в госпрограммах софинансирования и льготного кредитования.

Совет директоров Росдорбанка в декабре утвердил увеличение уставного капитала на 446,4 млн руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций. В ходе допэмиссии планируется разместить по открытой подписке 3,6 млн акций номинальной стоимостью 124 руб., сообщала кредитная организация.

Сейчас уставный капитал Росдорбанка составляет 2,9 млрд руб., состоит из 23 млн 892 тыс. 735 обыкновенных акций номиналом 124 руб. и 1 млн 100 тыс. 900 "префов" номинальной стоимостью 2 руб. Доля допэмиссии в увеличенном количестве голосующих акций при условии ее полного размещения - 13,1%.

Росдорбанк кредитует предприятия, которые занимаются строительством и ремонтом федеральных и региональных дорог, а также их содержанием, освещением и разметкой. Банк также выдает кредиты на импорт техники для строительства дорог, на производство коммунально-дорожной техники.

Обыкновенные акции Росдорбанка торгуются на Московской бирже с 2013 года.

В июле 2024 года банк разместил 2,42 млн новых акций. Около половины от этого объема (1 млн 242 тыс. 324 акции) было приобретено акционерами банка в рамках преимущественного права по цене 160 руб./акция. Остальной объем был размещен по цене 165 руб. за бумагу. Всего в рамках допэмиссии банк привлек более 350 млн руб., количество акций в свободном обращении (free float) по ее итогам составило 14,2%.

По данным на январь 2022 года (после введения жестких санкций к российскому финансовому сектору регулярное раскрытие информации о владельцах банков прервалось - ИФ) основными акционерами Росдорбанка являлись члены семьи экс-главы Российского дорожного агентства и бывшего первого заместителя министра транспорта Виталия Артюхова (41,74%), заместитель генерального директора АО "Дороги и мосты" Валерий Дорган (14,18%), российская "дочка" чешского J&T Bank (6,85%), а также топ-менеджеры банка. Миноритариям принадлежало 7,48% акций кредитной организации.

Банк по итогам 2024 года занимает 103-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".