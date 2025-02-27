Поиск

Банк России возобновил регистрацию допэмиссии акций Росдорбанка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России решил возобновить эмиссию и регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций Росдорбанка, говорится в сообщении ЦБ.

Регистрация эмиссии была приостановлена 11 февраля, причина тогда не была названа. Банк отмечал, что процесс носит технический характер, был связан с необходимостью корректировки и устранения замечаний в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Совет директоров Росдорбанка в декабре утвердил увеличение уставного капитала на 446,4 млн рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Допэмиссия проводится в связи с планами расширить участие в госпрограммах софинансирования и льготного кредитования. В ходе нее планируется разместить по открытой подписке 3,6 млн акций номинальной стоимостью 124 рубля/бумага, сообщала кредитная организация.

Цена размещения допэмиссии будет определена советом директоров банка после окончания срока действия преимущественного права (10 декабря 2024 г.) и до начала размещения акций, сообщал Росдорбанк.

Сейчас уставный капитал Росдорбанка составляет 2,9 млрд рублей, состоит из 23 892 735 обыкновенных акций номиналом 124 рубля и 1 100 900 "префов" номинальной стоимостью 2 рубля. Доля допэмиссии в увеличенном количестве голосующих акций при условии ее полного размещения - 13,1%.

Росдорбанк кредитует предприятия, которые занимаются строительством и ремонтом федеральных и региональных дорог, а также их содержанием, освещением и разметкой. Банк также выдает кредиты на импорт техники для строительства дорог, на производство коммунально-дорожной техники.

Обыкновенные акции Росдорбанка торгуются на "Московской бирже" с 2013 года.

В июле 2024 года банк разместил 2,42 млн новых акций. Около половины от этого объема (1 242 324 акции) было приобретено акционерами банка в рамках преимущественного права по цене 160 рублей/акция. Остальной объем был размещен по цене 165 рублей за бумагу. Всего в рамках допэмиссии банк привлек более 350 млн рублей, количество акций в свободном обращении (free float) по ее итогам составило 14,2%.

По данным на январь 2022 года (после введения жестких санкций к российскому финансовому сектору регулярное раскрытие информации о владельцах банков прервалось - ИФ) основными акционерами Росдорбанка были члены семьи экс-главы Российского дорожного агентства и бывшего первого заместителя министра транспорта Виталия Артюхова (41,74%), заместитель генерального директора АО "Дороги и мосты" Валерий Дорган (14,18%), российская "дочка" чешского J&T Bank (6,85%), а также топ-менеджеры банка. Миноритариям принадлежало 7,48% акций кредитной организации.

Банк по итогам 2024 года занимает 103-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Банк России Виталий Артюхов Московская биржа Росдорбанк Дороги и мосты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Международные резервы РФ с 14 по 21 февраля увеличились на $6,1 млрд

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

Сбербанк намерен выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

ЦБ отметил рост практики недобросовестного информирования клиентов об условиях вкладов

Сбер в 2024 г. увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 51,5%

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });