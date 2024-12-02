Совет директоров Росдорбанка утвердил допэмиссию акций объемом до 13,1% голосов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Росдорбанк" утвердил увеличение уставного капитала на 446,4 млн рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций, сообщил банк.

Допэмиссия проводится в связи с планами Росдорбанка расширить участие в госпрограммах софинансирования и льготного кредитования. В ходе нее планируется разместить по открытой подписке 3,6 млн акций номинальной стоимостью 124 руб./бумага. Владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения акций допэмиссии в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих преимущественное право, - 10 декабря.

Цена размещения допэмиссии в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право, будет определена советом директоров банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций, говорится в сообщении Росдорбанка.

Сейчас уставный капитал Росдорбанка составляет 2,9 млрд рублей и состоит из 23 892 735 обыкновенных акции номиналом 124 рубля и 1 100 900 "префов" номинальной стоимостью 2 рубля/бумага. Доля допэмиссии в увеличенном количестве голосующих акций при условии ее полного размещения - 13,1%.

Росдорбанк кредитует предприятия, которые занимаются строительством и ремонтом федеральных и региональных дорог, а также их содержанием, освещением и разметкой. Банк также выдает кредиты на импорт техники для строительства дорог, на производство коммунально-дорожной техники. Обыкновенные акции Росдорбанка торгуются на "Московской бирже" с 2013 года.

В июле банк разместил 2,42 млн новых акций. Около половины от этого объема (1 242 324 акции) было приобретено акционерами банка в рамках преимущественного права по цене 160 рублей/акция. Остальной объем был размещен по цене 165 рублей за бумагу. Всего в рамках допэмиссии банк привлек более 350 млн рублей, количество акций в свободном обращении (free-float) по ее итогам составило 14,2%.

Цена закрытия торгов акциями Росдорбанка на "Московской бирже" в пятницу, 29 ноября, составила 120 рублей за акцию.

По данным на январь 2022 года (после введения жестких санкций к российскому финансовому сектору регулярное раскрытие информации о владельцах банков прервалось - ИФ) основными акционерами Росдорбанка являлись члены семьи экс-главы Российского дорожного агентства и бывшего первого заместителя министра транспорта Виталия Артюхова (41,74%), заместитель генерального директора АО "Дороги и мосты" Валерий Дорган (14,18%), российская "дочка" чешского J&T Bank (6,85%), а также топ-менеджеры банка. Миноритариям принадлежало 7,48% акций кредитной организации.

Минфин США в конце ноября включил в SDN-лист более 50 российских банков, включая Росдорбанк. Позднее банк заявлял, что санкции не повлияют на его работу.

Банк по итогам третьего квартала 2024 года занимает 112-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".