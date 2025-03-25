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Британские эксперты считают, что половину необходимых нефти и газа можно добывать в стране

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Великобритания может добывать внутри страны половину прогнозируемых объемов потребления нефти и газа при правильных деловых условиях, что позволит уменьшить зависимость от импорта, прогнозирует отраслевая ассоциация Offshore Energies UK (OEUK).

Ассоциация ожидает, что производство углеводородов в стране составит 4 млрд баррелей. Но в Северном море может добываться еще 2-3 млрд баррелей, если поощрять компании к инвестированию, говорится в ежегодном обзоре.

Потребности Британии в угледоводородах к 2050 году оцениваются в 13-15 млрд баррелей нефтяного эквивалента. К этому времени спрос на электроэнергию вырастет более чем вдвое, но на нефть и газ все равно будет приходиться пятая часть энергопотребностей страны.

"Будущее Северного моря находится в наших руках, - заявил главный исполнительный директор OEUK Дэвид Уайтхаус. - Наш отчет показывает, что когда мы работаем вместе, чтобы ускорить переход на возобновляемые источники энергии, Великобритания должна максимально использовать свои собственные нефть и газ - или выбрать усиление зависимости от импорта".

Великобритании нужны нефть и газ, и "мы должны сосредоточиться на том, чтобы производить как можно больше самостоятельно, добавил он. "Для достижения этой цели потребуются новые проекты, но большинство из них" можно реализовать на существующих лицензионных участках, полагает глава OEUK.

Великобритания OEUK Северное море Дэвид Уайтхаус
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