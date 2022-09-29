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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Власти Великобритании подключились к усилению охраны нефтяных вышек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании принимают меры для обеспечения безопасности на нефтяных вышках на фоне инцидента с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", пишет Guardian.

По информации издания, руководители британских энергетических компаний координируют действия с правительственными агентствами для оценки ситуации на морских и наземных объектах, чтобы определить, следует ли внедрять там иные методы обеспечения безопасности, принятые, например, в Норвегии.

Над вопросом, в частности, работает торговая ассоциация Offshore Energy (OEUK), которая контактирует с Центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), а также с министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. При этом в компетенцию CPNI входит снижение уязвимости к различного рода угрозам, таким как терроризм и диверсии на важнейших объектах Великобритании, в том числе на АЭС и в центрах обработки данных.

Как заявил руководитель службы безопасности OEUK Марк Уилсон, у Великобритании нет поводов беспокоиться насчет сохранности энергетической инфраструктуры, однако меры предосторожности принять стоит.

"Мы не беспокоимся, но мы делаем все возможное на случай, если что-то произойдет. Нет никаких доказательств присутствия каких-либо беспилотников или необычной активности вокруг проблемных районов", - отметил он.

The Guardian уточняет, что, если ситуация ухудшится, правительство может задействовать ВВС, ВМС и ведомство контрразведки MI5.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа из одной из труб газопровода "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Затем стало известно об утечках из обеих ниток "Северного потока" также в море, северо-восточнее Борнхольма. В четверг стало известно, что береговая охрана Швеции выявила еще одну утечку газа.

После первых инцидентов страны Европы задумались об усилении мер безопасности энергетической инфраструктуры. В частности, правительство Норвегии объявило о повышении уровня безопасности морской и наземной нефтегазовой инфраструктуры после утечки газа на российских газопроводах.

Великобритания Норвегия Северный поток Балтийское море OEUK CPNI Марк Уилсон
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