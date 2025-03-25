Shell ограничит capex в низкоуглеродные активы, водород и CCS

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell в новой стратегии намерена уделить большое влияние дисциплине капиталовложений, сокращая их направление в низкодоходные сферы, заявил на дне инвестора глава компании Ваэль Саван.

По его словам, инвестиции в низкоуглеродную энергетику и низкоуглеродные решения составили $15 млрд и $5 млрд соответственно, но рентабельность вложений в эти виды бизнеса в прошлом году была отрицательной, поэтому компания намерена изменить эту ситуацию, ограничив инвестиции в эти сферы до менее 10% общего размера инвестиций, продолжаться будут проекты только с самой высокой доходностью.

Глава Shell отметил, что электроэнергетика остается отраслью, наиболее декарбонизирующейся, и компания намерена повысить рентабельность этого бизнеса с 3% в 2024 году до 10% к 2030 году за счет "изменения портфеля активов с доходностью от инфраструктуры в активы, которые поддерживают наши трейдинговые стратегии".

"Это означает, что мы будем отдавать приоритет инвестициям в гибкую генерацию, такую как газовые электростанции, крупномасштабные накопители энергии и цифровые технологии", - сказал Саван.

Кроме того, Shell намерена избавляться от нестратегических активов, как, например, бизнес по доставке энергии домохозяйствам в США, ветроэнергетика в Южной Корее и на Филиппинах. Компания установила потолок для инвестиций, используемых в энергетике, в $15 млрд, но эта цифра будет зависеть от того, как будет распределен капитал между сектором электроэнергетики и низкоуглеродными решениями.

"В любом случае, портфель активов будет выглядеть иначе, поскольку мы перераспределяем капитал туда, где мы можем генерировать более высокую доходность, увеличивая долю трейдинговых и гибких активов примерно до 80% к 2030 году по сравнению с примерно 50% сейчас, бизнес-модель, которую лучше всего описать как активы, обеспеченные торговлей", - сказал Саван.

Сектор низкоуглеродных решений, включает в себя низкоуглеродное топливо, системы для улавливания и хранения углерода (CCS) и водород - Shell назвал их "вариантами на будущее", для будущих энергосистем.

По словам главы Shell, несмотря на обнадеживающие разработки, основы бизнеса по производству биотоплива поставлены под сомнение на протяжении большой части этого десятилетия, что способствовало решению прекратить строительства завода в Роттердаме.

"Однако наши долгосрочные перспективы остаются позитивными. Мы хотим построить прибыльный низкоуглеродный топливный бизнес в будущем, и мы сделаем это, используя наши возможности обучения и оптимизации для увеличения продаж и обеспечения устойчивого сырья", - сказал он.

CCS и водород - еще более зарождающиеся виды бизнеса, и в будущем помогут декарбонизировать химические предприятия компании и "газовую цепочку", "но без сильных регуляторных стимулов или механизмов ценообразования на углерод эти решения вряд ли станут экономичными".

"Мы, конечно, будем следить за спросом и будем готовы к расширению, если представятся правильные рыночные сигналы. Независимо от того, как будет разворачиваться энергетический переход, мы видим дальнейший рост после 2030 года в этих низкоуглеродных областях, но мы не собираемся включать ничего из этого в наш план, учитывая текущую неопределенность с точки зрения темпов роста спроса, а также нормативно-правовой базы", - резюмировал Саван.