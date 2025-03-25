Shell готова развивать химию в США и пересматривает планы по химии в ЕС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell намерена извлекать больше выгоды из своего портфеля химических активов, сокращая инвестиции и исследуя стратегические и партнерские возможности в США, одновременно пересматривая портфель в Европе.

На дне инвестора Shell указала в презентации, что намерена исследовать стратегические и партнерские возможности в США, а также "закрытие как отдельных, так и высококлассных активов в Европе из-за сложных долгосрочных фундаментальных факторов".

Сейчас инвестиции Shell в этот сектор достигли $25 млрд, из них - $2 млрд приходятся на Европу, $1,5 млрд - на Китай и $19 млрд - на США.

С учетом "недостатка масштаба в некоторых регионах вместе с конкуренцией внутри компании за капитал" Shell не видит себя "органичным собственником" химических активов и планирует сократить свои инвестиции в этот бизнес к 2030 году, опираясь на региональный подход.

"В Европе активы работают эффективно и конкурентоспособно, несмотря на давление со стороны маржинальности. В США активы выигрывают благодаря сырью (..), в Китае - у нас успешное СП с CNOOC", - заметил глава Shell Ваэль Саван.

Он напомнил, что в Европе Shell уже закрыла несколько неконкурентоспособных нефтеперерабатывающих и химических активов из-за по-прежнему сложных условий и продолжит закрывать их при необходимости.

В США компания продолжит концентрироваться на оптимизации доходов от активов, в то же время будет искать стратегические и партнерские возможности. В Китае Shell продолжит свою стратегию, реализуя расширение мощностей существующего СП.

На вопрос об итогах беседы бизнеса с новой администрацией США глава Shell ответил, что "во-первых, действительно здорово снова видеть энергетический сектор во главе повестки дня".

"Мы приветствуем эту поддержку, потому что, как мне кажется, слишком долго нарратив игнорировал некоторые базовые основы энергии, где нефть и газ продолжают оставаться важнейшей, важнейшей частью", - сказал Саван.

Он также добавил, что роль Shell в США, особенно велика. "Компания является крупнейшим оператором и производителем в Американском заливе, и совершенно ясно, что администрация собирается вернуться к гораздо более предсказуемой деятельности по предоставлению в аренду (нефтегазовых участков на шельфе - ИФ), что имеет решающее значение. Мы строим инфраструктуру, которая является одной из самых низкозатратных, с самой низкой интенсивностью выбросов молекул углерода в мире. (..) Во-вторых, мы являемся крупнейшим покупателем СПГ из США (..)", - сказал Саван, добавив, что также компания выигрывает, инвестируя в США, за счет сырья, близости к клиентам и т.д.

Ранее сообщалось, что Shell изучает возможности продажи предприятия в Дир-Парке (штат Техас), выпускающее широкий круг химикатов, включая легкие и тяжелые олефины, которые могут использоваться для производства фармацевтических препаратов, моющих средств, клеев и для покрытия проводов. Компании также принадлежат предприятия по выпуску химической продукции в штатах Пенсильвания и Луизиана.

В Европе у Shell есть химические заводы в Великобритании, Германии и Нидерландах.