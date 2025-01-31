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Евросоюз настаивает на всеобщих усилиях по сдерживанию мирового потепления

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новый доклад Еврокомиссии подтверждает, что неотложные общемировые меры по защите климата остаются необходимыми, чтобы сдержать повышение температуры на планете, сообщила пресс-служба ЕК.

"Совместный исследовательский центр комиссии опубликовал доклад о мировых перспективах в области энергетики и климата на 2024 год (Global Energy and Climate Outlook report), который показывает, что по-прежнему необходимы срочные всемирные действия для ограничения роста температуры и избегания самых крайних последствий климатических изменений", - говорится в сообщении.

В докладе, в частности, с учетом разрыва между международными климатическими обязательствами и текущими глобальными выбросами парниковых газов указаны уровни выбросов, которых экономикам стран G20 необходимо достичь к 2035 году, чтобы сохранить целевой показатель сдерживания потепления в 1,5 градуса, предусмотренный Парижским соглашением.

При таком сценарии потепления государства должны достичь не менее 50% выработки электроэнергии за счет неископаемого топлива и обеспечить, чтобы доля электроэнергии в общем объеме их потребления энергии составляла не менее 35%.

Странам G20 следует также расширить использование технологий улавливания и хранения углерода (CCS) для контроля над примерно 5-20% промышленных выбросов, одновременно максимизируя поглощение углерода за счет землепользования и управления лесами, говорится в докладе.

Евросоюз G20 Еврокомиссия Парижское соглашение
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