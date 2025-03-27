Поиск

В ВТБ отметили нормализацию ситуации с расширявшимися спредами по процентным ставкам

График изменения спредов первый зампред ВТБ сравнил с изображением удава, проглотившего слона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ситуация со спредами по процентным ставкам банков к ключевой ставке Банка России нормализовалась, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Спреды по банковским ставкам начали расширяться летом 2024 года, в том числе из-за конкуренции кредитных организаций за ликвидность, помогающую соблюдать нормативы. На пике спреды по среднесрочным депозитам юрлиц к ключевой ставке достигали 2,5 процентных пунктов (п.п.), напомнил он.

"Мы сейчас наблюдаем следующую ситуацию, что эти озвученные мною ножницы, когда кредитный портфель зажат и ограничением прироста по госкомпаниям, и высокой ключевой ставкой, и требованиями по повышенной достаточности капитала приводит к тому, что этот автономный фактор, по нашему расчету, к марту полностью элиминирован", - сказал Пьянов.

Спреды начали расти летом 2024 года, снижаться - с января текущего года, сейчас они вернулись на уровень июля 2024 года, "образовав как бы такую шляпу", отметил он.

"Тот взрослый человек, который видит шляпу, тот может увидеть, если в нем жив внутренний ребенок, и удава, который съел целиком слона. Поэтому удав целиком, как и в книжке ("Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери - ИФ), такого слона заглотил. Теперь этот фактор полностью возвратился на нормальные значения и, по нашему мнению, пока будет длиться эта ситуация слабого развития динамики кредитного портфеля, уменьшил значимость быстрого внедрения национального норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), который теперь легко может на этом основании и на основании неготовности отдельных банков к его внедрению быстрому отъехать на 1 октября 2025 года и на 1 января 2026 года", - подчеркнул Пьянов.

Банк России ранее обещал обсудить с банками возможность более раннего внедрения национального НКЛ: с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

25 марта директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов сообщил, что регулятор обсуждает с банками возможность введения национального норматива краткосрочной ликвидности с 1 октября или в конце 2025 года.

Национальный норматив краткосрочной ликвидности будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими.

Александр Данилов Базель Банк России Дмитрий Пьянов ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в РФ

Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в РФ

Акции "Группы Русагро" снизились еще на 14% после падения на 19,5% на новостях об уголовных делах

Акции "Группы Русагро" снизились еще на 14% после падения на 19,5% на новостях об уголовных делах

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT

Wildberries подала иск о взыскании 42 млрд руб. с "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Wildberries подала иск о взыскании 42 млрд руб. с "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Нефть Brent подорожала до $73,88 за баррель

Цены на бензин в РФ с 18 по 26 марта выросли на 0,11%

Рост цен на сливочное масло в РФ на минувшей неделе ускорился до 0,3%

Должная осмотрительность с неизвестными. Обзор

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });