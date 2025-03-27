В ВТБ отметили нормализацию ситуации с расширявшимися спредами по процентным ставкам

График изменения спредов первый зампред ВТБ сравнил с изображением удава, проглотившего слона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ситуация со спредами по процентным ставкам банков к ключевой ставке Банка России нормализовалась, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Спреды по банковским ставкам начали расширяться летом 2024 года, в том числе из-за конкуренции кредитных организаций за ликвидность, помогающую соблюдать нормативы. На пике спреды по среднесрочным депозитам юрлиц к ключевой ставке достигали 2,5 процентных пунктов (п.п.), напомнил он.

"Мы сейчас наблюдаем следующую ситуацию, что эти озвученные мною ножницы, когда кредитный портфель зажат и ограничением прироста по госкомпаниям, и высокой ключевой ставкой, и требованиями по повышенной достаточности капитала приводит к тому, что этот автономный фактор, по нашему расчету, к марту полностью элиминирован", - сказал Пьянов.

Спреды начали расти летом 2024 года, снижаться - с января текущего года, сейчас они вернулись на уровень июля 2024 года, "образовав как бы такую шляпу", отметил он.

"Тот взрослый человек, который видит шляпу, тот может увидеть, если в нем жив внутренний ребенок, и удава, который съел целиком слона. Поэтому удав целиком, как и в книжке ("Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери - ИФ), такого слона заглотил. Теперь этот фактор полностью возвратился на нормальные значения и, по нашему мнению, пока будет длиться эта ситуация слабого развития динамики кредитного портфеля, уменьшил значимость быстрого внедрения национального норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), который теперь легко может на этом основании и на основании неготовности отдельных банков к его внедрению быстрому отъехать на 1 октября 2025 года и на 1 января 2026 года", - подчеркнул Пьянов.

Банк России ранее обещал обсудить с банками возможность более раннего внедрения национального НКЛ: с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

25 марта директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов сообщил, что регулятор обсуждает с банками возможность введения национального норматива краткосрочной ликвидности с 1 октября или в конце 2025 года.

Национальный норматив краткосрочной ликвидности будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими.