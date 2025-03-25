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ЦБ готов дать банкам время на доработки под нацнорматив краткосрочной ликвидности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк Россиии банки обсуждают введение национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с 1 октября или в конце 2025 года, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Ранее Банк России обещал обсудить с банками возможность более раннего внедрения национального НКЛ: с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

"Пока обсуждаем с банками их готовность, в первую очередь, операционную, потому что норматив достаточно сложный, операционализировать с точки зрения IT-доработок у банков займет какое-то время. И, скорее, речь идет либо о 1 октября, либо конец года. Потому что к 1 июля, кажется, что достаточно критическая масса участников, просто операционно могут быть не готовы. Точно по дате чуть попозже скоммуницируем", - сказал Данилов.

Национальный норматив краткосрочной ликвидности будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими.

Александр Данилов Банк России Базель ЦБ РФ
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