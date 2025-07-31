ВТБ откажется от безотзывной кредитной линии ЦБ при расчете национального НКЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ВТБ впервые за восемь лет откажется от использования безотзывной кредитной линии Банка России при расчете норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), это произойдет в октябре 2025 года, когда на смену Базельскому нормативу придет национальный аналог.

Базельский норматив краткосрочный ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (ВЛА) к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней, заработал в России в январе 2016 года.

"С 2014-2015 года, когда внедрялся Базельский НКЛ, мы все время как банковский сектор критиковали калибровку этого скопированного с "Базеля" норматива. Я искренне считаю, что вина этого норматива и очень медленное его усовершенствование в той аномалии, которая была осенью-зимой 2024 года, когда стоимость фондирования получила дополнительную надбавку за нормативную ликвидность. То есть весь сектор "проел" свою нормативную ликвидность и стал остро за нее конкурировать", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЦБ анонсировал, что новый национальный норматив краткосрочной ликвидности, который станет заменой Базельскому НКЛ, заработает с 1 октября 2025 года. Предельное значение норматива Н26 (рассчитывается на консолидированной основе) и норматива Н27 (рассчитывается на индивидуальной основе) составит 80% со дня вступления в силу положения и 100% - с 1 января 2026 года.

Как отмечают в ВТБ, в новом нормативе позитивное влияние окажут снижение коэффициентов оттоков по средствам корпоративных клиентов, средствам клиентов - финансовых организаций и физлиц.

ЦБ с учетом дефицита высоколиквидных активов в России разрешал банкам включать в расчет Базельского НКЛ платные безотзывные кредитные линии (БКЛ). По словам Пьянова, адаптация национального норматива под реалии российского рынка позволит банкам отказаться от этого инструмента. Из его презентации следует, что группа использовала инструмент БКЛ с июня 2017 года.

"То есть мы отправим, наверное, на полку истории такой инструмент (...) Все банки, включая группу ВТБ, смогут выполнять национальный норматив без БКЛ. Соответственно, это будет достигаться и замедлением роста кредитного портфеля, то есть вот этим сбалансированным развитием нашего организма, и успехами банков на рынке возросших пассивов физических лиц, потому что они по-прежнему преференциально взвешиваются с точки зрения оттока, и есть перекалибровка - то, что много лет ждали", - отметил топ-менеджер.

"По сути, вот эти платные индульгенции в виде БКЛ уйдут в историю во всем банковском секторе", - заявил Пьянов.

По его оценкам, переход на национальный НКЛ и отказ от использования БКЛ дадут годовую экономию расходов ВТБ в размере 14 млрд рублей.

Регулятор планирует сохранить применение БКЛ в новом нормативе: банки смогут воспользоваться этим инструментом при дефиците высоколиквидных активов в пределах 20 процентных пунктов, а плата за БКЛ будет зависеть от того, в каком объеме банк ее задействует и сколько дней учитывает в расчете национального НКЛ.