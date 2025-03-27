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GameStop разместит конвертируемые бонды на $1,3 млрд

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американская GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, готовит непубличное размещение конвертируемых старших облигаций на $1,3 млрд, сообщила компания.

Вырученные средства планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе инвестиции в биткойн.

Во вторник компания отмечала, что совет директоров единогласно одобрил решение включить биткойны в число резервных активов, в которые компания будет инвестировать.

В регуляторных документах указано, что компания "не установила максимальный лимит на объем биткойнов, которые мы можем аккумулировать". Также сообщалось, что приобретенные биткойны могут впоследствии быть проданы.

GameStop биткойн США
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