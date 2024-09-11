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GameStop завершила II финквартал с чистой прибылью и упавшей на 30% выручкой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, неожиданно для аналитиков зафиксировала чистую прибыль во втором финансовом квартале, однако выручка сократилась почти на треть, что вызвало падение акций компании.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам 13 недель, завершившихся 3 августа, составила $14,8 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $2,8 млн, или 1 цент на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Скорректированная прибыль составила 1 цент на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали убытка в 9 центов.

Между тем квартальная выручка GameStop упала до $798 млн с $1,16 млрд годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне $896 млн.

Акции GameStop упали на 10,4% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании выросла на треть, до $10,3 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период увеличился на 15,2%.

GameStop
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