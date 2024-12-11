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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:00

GameStop неожиданно получила квартальную прибыль при спаде выручки на 20%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, неожиданно для аналитиков вернулась к прибыли в третьем финансовом квартале, несмотря на сокращение выручки.

В августе-октябре чистая прибыль компании составила $17,4 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,1 млн, или 1 цент на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 6 центов на акцию, годом ранее показатель был нулевым.

Выручка GameStop уменьшилась до $860 млн с $1,08 млрд год назад.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированного убытка в размере 3 центов на акцию при выручке в $888 млн.

С начала 2024 года капитализация GameStop выросла более чем в полтора раза, до $11,9 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 26,5%.

GameStop США
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